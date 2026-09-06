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Каррагер об «Арсенале»: «Никто не может им забить. «Челси» удалось, но по-настоящему опасных моментов не было, в основном – удары из-за штрафной»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после победы « Арсенала » над «Челси» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ высказался о том, что соперникам не удается забить канонирам.

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