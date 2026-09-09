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Обман зрения: 20 фото, которые заставят присмотреться

Обман зрения: 20 фото, которые заставят присмотреться

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы сделать поспешные выводы. Но стоит присмотреться — и картина меняется кардинально.

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