Хотя президент США Джо Байден пытается убедить избирателей в том, что давно знает о критической ситуации на южных рубежах США, а урегулировать её ему мешают республиканцы, на деле кризис спровоцировала, а затем долго игнорировала как раз его администрация, пишет New York Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Лучше у русских в плену, чем у Сырского в гробу: под Часовым Яром сдался батальон «OPFOR»
- Резонансные инциденты с приезжими в последние месяцы поставили неудобные вопросы перед правоохранительными органами
- Терпение Путина лопнуло: сенатора Нарусову и журналистку Собчак «выписывают» из российской элиты
Свежие комментарии