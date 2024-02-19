NYP: в миграционном кризисе виноват Байден, что бы он теперь ни говорил

Хотя президент США Джо Байден пытается убедить избирателей в том, что давно знает о критической ситуации на южных рубежах США, а урегулировать её ему мешают республиканцы, на деле кризис спровоцировала, а затем долго игнорировала как раз его администрация, пишет New York Post.