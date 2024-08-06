Девять сотрудников ООН могли участвовать в нападении на Израиль 7 октября

В ООН сообщили о результатах расследования в отношении 19 сотрудников Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которых Израиль обвинял в участии в атаке движения ХАМАС в октябре 2023 года.
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