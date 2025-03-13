Банки придумали новый способ защиты счетов клиентов от мошенников

ЦБ просят разрешить блокировать не только исходящие, но и входящие транзакции Российские банки просят предоставить им возможность блокировать счета россиян на срок до двух суток, чтобы защитить средства клиентов от мошенников.
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