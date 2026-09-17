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The Eurasia Daily news agency

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It will be tragically critical: Tusk revealed Russia's secret plan for Europe for the winter

It will be tragically critical: Tusk revealed Russia's secret plan for Europe for the winter

Russia plans to launch missile and drone strikes against countries supporting Ukraine. This was stated in the Sejm by Polish Prime Minister Donald Tusk, citing intelligence services, RMF24 reports.

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