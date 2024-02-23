МО заявило о подготовке размещения штаба МВО в историческом здании в Москве

Минобороны России заявило, что в настоящий момент формируются органы управления Московского военного округа (МВО), а также готовятся фонды для размещения штаба его командования в историческом здании на Космодамианской набережной в Москве.
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