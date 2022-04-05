15 суток ареста получил пранкер из Алматы

Правонарушитель получил 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. В пресс-службе специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы сообщили о рассмотрении материала по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
Правонарушитель получил 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. В пресс-службе специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы сообщили о рассмотрении материала по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
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