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15 суток ареста получил пранкер из Алматы

15 суток ареста получил пранкер из Алматы

Правонарушитель получил 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. В пресс-службе специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы сообщили о рассмотрении материала по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

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