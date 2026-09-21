Доминикана: рай за забором отеля

Доминиканская Республика — лидер по посещаемости среди всех стран Карибского бассейна. Ежегодно сюда прилетают миллионы отдыхающих, однако подавляющая их часть практически не выходит за пределы гостиничных комплексов, довольствуясь системой «все включено».