Доминикана: рай за забором отеля

Доминиканская Республика — лидер по посещаемости среди всех стран Карибского бассейна. Ежегодно сюда прилетают миллионы отдыхающих, однако подавляющая их часть практически не выходит за пределы гостиничных комплексов, довольствуясь системой «все включено».
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