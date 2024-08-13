Использование конфискованных наркотических средств станет недоступным даже для переработки

Минпромторг России разработал проект постановления Правительства РФ о порядке дальнейшего использования или уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
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