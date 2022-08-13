Пленные бойцы ВСУ отказались от обмена и возвращения на передовую

Плененные морские пехотинцы, представители сухопутных войск, десанта и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о желании остаться на подконтрольной России территории из-за неготовности снова идти на передовую за киевский режим.
Плененные морские пехотинцы, представители сухопутных войск, десанта и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о желании остаться на подконтрольной России территории из-за неготовности снова идти на передовую за киевский режим.
Свежие комментарии