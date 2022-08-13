Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Саранцев
    Скоро в "старой доброй Англии" из англичан останутся лишь королевская семья небольшим составом! Индусы, арабы и прочи...Кандидат в премье...
  • Игорь Саранцев
    Звучит бравурно! Но при этом помалкивают о значительных потерях Российской стороны....Командир ВСУ расс...
  • Геннадий Бережнов
    А я объявляю Америку террористическим государством!Политолог Марков ...

Пленные бойцы ВСУ отказались от обмена и возвращения на передовую

Пленные бойцы ВСУ отказались от обмена и возвращения на передовую

Плененные морские пехотинцы, представители сухопутных войск, десанта и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о желании остаться на подконтрольной России территории из-за неготовности снова идти на передовую за киевский режим.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх