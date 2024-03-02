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Лавров прокомментировал запись офицеров ФРГ, заявления Макрона и Остина

Лавров прокомментировал запись офицеров ФРГ, заявления Макрона и Остина

Обнародованная запись разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы Пентанога Ллойда Остина говорят о том, что лагерь войны в Европе все еще силен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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