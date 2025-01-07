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Театр абсурда

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В Минске отрицают, что Лукашенко просил извинений у Зеленского в первые дни украинского конфликта

В Минске отрицают, что Лукашенко просил извинений у Зеленского в первые дни украинского конфликта

Недавнее интервью главы киевского режима американскому подкастеру Лексу Фридману продолжает вызывать оживленные обсуждения на фоне ряда сделанных им скандальных заявлений.

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