В Минске отрицают, что Лукашенко просил извинений у Зеленского в первые дни украинского конфликта

Недавнее интервью главы киевского режима американскому подкастеру Лексу Фридману продолжает вызывать оживленные обсуждения на фоне ряда сделанных им скандальных заявлений.
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