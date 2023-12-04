На стиле, на футуризме: как будет выглядеть мода будущего?

В рамках деловой программы участники BRICS+ Fashion Summit обсудили вопросы, связанные с прогнозированием модных тенденций в ближайшие десятилетия, планированием будущего моды и изменениями, которые произойдут в индустрии от дизайна до магазинов.
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