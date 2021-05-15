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Жители ЦАР стали первыми зрителями российского боевика «Турист»

Жители ЦАР стали первыми зрителями российского боевика «Турист»

Наткнулся в Сети на информацию о том, что премьера российского фильма «Турист» прошла 12 мая на стадионе в столице Центральноафриканской Республики Банги.

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