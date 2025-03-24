Практически одновременно с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал виновным деятелей киевского режима в бездействии во время трагедии 2 мая в Одессе 2014 года, 14 марта был хладнокровно убит в центре Одессы один из организаторов этой трагедии, нацист и каратель одесситов Демьян Ганул.
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