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ФедералПресс

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В Башкирии предложили продавать дизель на отдельных заправках из-за очередей

В Башкирии предложили продавать дизель на отдельных заправках из-за очередей

УФА, 17 июля, ФедералПресс. Заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко предложил уфимским водителям проголосовать за выделение 2–3 заправочных станций исключительно под заправку дизельным топливом, чтобы избавить их от многочасовых очередей.

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