В Башкирии предложили продавать дизель на отдельных заправках из-за очередей

УФА, 17 июля, ФедералПресс. Заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко предложил уфимским водителям проголосовать за выделение 2–3 заправочных станций исключительно под заправку дизельным топливом, чтобы избавить их от многочасовых очередей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии