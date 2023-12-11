Экс-тренер "Вашингтона" Будро назвал легкой паникой разговоры об Овечкине

Бывший главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Брюс Будро предположил, с чем может быть связана низкая результативность российского нападающего и капитана "столичных" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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