Яркая демонстрация концентрированного бешенства. Парламент Англии в 1940 году "взбесился" из-за невозможности ударить по СССР. Какие планы вынашивали на Западе.

Прохожие в Лондоне© AP Photo / Matt Dunham Члены британского парламента в марте 1940 года пришли в настоящее бешенство от того, что сорвались планы Лондона нанести военный удар по СССР, об этом рассказывается в документах из Архива внешней политики РФ, опубликованных Президентской библиотекой.