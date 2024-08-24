Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Яркая демонстрация концентрированного бешенства. Парламент Англии в 1940 году "взбесился" из-за невозможности ударить по СССР. Какие планы вынашивали на Западе.

Яркая демонстрация концентрированного бешенства. Парламент Англии в 1940 году "взбесился" из-за невозможности ударить по СССР. Какие планы вынашивали на Западе.

Прохожие в Лондоне© AP Photo / Matt Dunham Члены британского парламента в марте 1940 года пришли в настоящее бешенство от того, что сорвались планы Лондона нанести военный удар по СССР, об этом рассказывается в документах из Архива внешней политики РФ, опубликованных Президентской библиотекой.

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Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Вот, если бы вдруг отказались поддерживать У., тогда было бы удивительно...а так , это все привычно
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11 час.

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