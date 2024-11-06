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Культуромания

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Певец Наджиев назвал некрасивым поведение Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Наджиев назвал некрасивым поведение Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец и финалист 4-го сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» Игорь Наджиев прокомментировал скандал с участием коллеги Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе», в ходе которого он покинул свое место и проголосовал вместо эксперта Льва Рудина.

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