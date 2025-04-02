Боевики ВСУ пытаются сдаться как гражданские, рассказал российский снайпер

Многие боевики ВСУ, чтобы сдаться российским бойцам, переодеваются в гражданскую одежду и уничтожают свои документы, рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Руль 2 апреля РИА Новости.
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