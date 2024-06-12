Где ангары? Почему Пхеньян строит убежища для самолетов, а Россия нет?

Одиссей

Не хочу кидать камнями в одряхлевшего льва, но, тем не менее... Плохо то, что с памятью у меня все хорошо. И потому помню, как в декабре 22го хохлопы нанесли удар по аэродрому стратегов в Энгельсе, а потом еще и по Дягилеву, в Рязани. 1,5 года назад!!! Тогда еще много шумели о необходимости хотя бы ЛЕГКИХ укрытий для самолетов. Пошумели - и переключились на другую тему, да и НГ был на носу. А господа военные и ухом не повели, на поданный сигнал не отреагировали НИКАК!!! Сейчас стало боль-мень понятно, почему: господа генералам не до того: они взятки и откаты скирдуют. Может, с генералом от экономики ситуация изменится.