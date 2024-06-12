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Где ангары? Почему Пхеньян строит убежища для самолетов, а Россия нет?

Где ангары? Почему Пхеньян строит убежища для самолетов, а Россия нет?

Вчера в сети появилась информация, что в результате "прилетов" был якобы поврежден истребитель пятого поколения Су-57 находившийся на стоянке аэродрома в Ахтубинске.

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Комментарии
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Одиссей
Не хочу кидать камнями в одряхлевшего льва, но, тем не менее... Плохо то, что с памятью у меня все хорошо. И потому помню, как в декабре 22го хохлопы нанесли удар по аэродрому стратегов в Энгельсе, а потом  еще и по Дягилеву, в Рязани.  1,5 года назад!!!  Тогда еще много шумели о необходимости хотя бы ЛЕГКИХ укрытий для самолетов. Пошумели - и переключились на другую тему, да и НГ был на носу. А господа военные и ухом не повели, на поданный сигнал не отреагировали НИКАК!!!  Сейчас стало боль-мень понятно, почему: господа генералам не до того: они взятки и откаты скирдуют. Может, с генералом от экономики ситуация изменится.
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6 час.
ВТ
Василий Топчий
Иванова надо расстрелять. Это он отвечал за строительство. А  Шойгу с Герасимовым судить!
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4 час.

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