"Агент Лёня к заданию готов": Назвали "смотрящего Путина" при Трампе

Ещё никогда в мировой истории, пожалуй, не было прецедентов, что самый богатый человек планеты в одночасье оказывался так высоко, как это теперь может произойти с Илоном Маском, который, вероятно, получит серьёзную должность в администрации Дональда Трампа.