Толстой заявил, что военные РФ уничтожат всех французских солдат на Украине

Виктор Полуэктов

Не вызовет большого переполоха во Франции будущее фарширование присылаемых французких военных. Пришлют под наши бомбы и ракеты кого не жалко: сенегальцев всяких, прочих пошедших под ружьё за французкое гражданство и им подобных. Это не коренное население Франции, это ихние мигранты, бегущие до французкой державы из разных сложных мест мира. Разве что командиры у них всё же французы будут частично. А так Франция просто за счёт войны на Украине корректирует свои мигранские проблемы.