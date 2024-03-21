Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал о последствиях появления на Украине французских военных. В беседе с телеканалом BFMTV он заявил, что российские военнослужащие ликвидируют всех иностранных бойцов.
Толстой заявил, что военные РФ уничтожат всех французских солдат на Украине
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Не вызовет большого переполоха во Франции будущее фарширование присылаемых французких военных. Пришлют под наши бомбы и ракеты кого не жалко: сенегальцев всяких, прочих пошедших под ружьё за французкое гражданство и им подобных. Это не коренное население Франции, это ихние мигранты, бегущие до французкой державы из разных сложных мест мира. Разве что командиры у них всё же французы будут частично. А так Франция просто за счёт войны на Украине корректирует свои мигранские проблемы.
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