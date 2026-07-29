Макар Хлебников подбивает друзей на авантюру с распилом башенного крана

О ЧЁМ Трое балбесов призывного возраста – Буслай (Макар Хлебников), Сержант (Антон Шокалюк) и Мансур (Шарифбек Закиров) – вечно озабочены поиском денег и поэтому то и дело впутываются во всевозможные аферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии