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Metro новости

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Макар Хлебников подбивает друзей на авантюру с распилом башенного крана

Макар Хлебников подбивает друзей на авантюру с распилом башенного крана

О ЧЁМ  Трое балбесов призывного возраста – Буслай (Макар Хлебников), Сержант (Антон Шокалюк) и Мансур (Шарифбек Закиров) – вечно озабочены поиском денег и поэтому то и дело впутываются во всевозможные аферы.

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