Макар Хлебников подбивает друзей на авантюру с распилом башенного крана

О ЧЁМ Трое балбесов призывного возраста – Буслай (Макар Хлебников), Сержант (Антон Шокалюк) и Мансур (Шарифбек Закиров) – вечно озабочены поиском денег и поэтому то и дело впутываются во всевозможные аферы.