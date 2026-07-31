Бахрейн: Полеты Etihad Airways между международным аэропортом Абу-Даби (AUH/OMAA) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и международным аэропортом Бахрейна (BAH/OBBI) в Манаме приостановлены до дальнейшего уведомления из-за проблем безопасности, вызванных атаками иранских беспилотников и ракет.