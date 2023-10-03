14-летнего мальчика сбили на зебре в Калужской области

Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 2 октября в Людиново. В понедельник около 18 часов в районе дома № 108 по улице Маяковского водитель машины ВАЗ-2104 на пешеходном переходе сбил 14-летнего подростка.