«Рейнджерс» объявил об увольнении Галлана

«Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение расстаться с Жераром Галланом. Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» приняло решение расстаться с главным тренером команды Жераром Галланом, сообщает пресс-служба клуба на официальных ресурсах в социальной сети.