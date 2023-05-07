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«Рейнджерс» объявил об увольнении Галлана

«Рейнджерс» объявил об увольнении Галлана

«Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение расстаться с Жераром Галланом. Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» приняло решение расстаться с главным тренером команды Жераром Галланом, сообщает пресс-служба клуба на официальных ресурсах в социальной сети.

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