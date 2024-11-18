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«Должна молчать»: как учительница защитила мигранта и унизила школьницу

«Должна молчать»: как учительница защитила мигранта и унизила школьницу

NEWS.ru В Сети распространилось видео, как учительница отчитывает школьницу за то, что та пожаловалась на одноклассника неславянского происхождения, который оскорблял ее и угрожал избить.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
таких училок нужно убивать как и мусульмвнофашистов иначе оккупацию России мусульманофашистами не остановить
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1 час.
Юрий Белов
Опять и снова очередное *представление* с *дорогими гостями , которые чмырят хозяев . Ни одного дня не проходит , без сообщений на *МИРТЕСЕН* о *подвигах* дикарей . Друзья - ДОКОЛЕ !? ПОЧЕМУ мы всё ЭТО у себя дома должны терпеть ?! Чего выжидают местные власти , на деле показавшие свою бесхребетность ? Социального взрыва ?! А он не за горами , если дела и дальше будут так продолжаться . Народный гнев он ведь страшен . Пока не поздно - ГНАТЬ НАХ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПОРЯДКОМ НАДОЕВШИХ ГОСТЕЙ ПО ДОМАМ ! ВСЕХ !
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5 мин.
ninikooo Митусова
Учительницу уволить- пусть едет преподавать в Среднюю Азию. А недоноска вместе с многочисленным кишлаком лишить купленного гражданства РФ и всех выдворить из страны, навсегда!
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3 мин.

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