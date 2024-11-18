«Должна молчать»: как учительница защитила мигранта и унизила школьницу

Юрий Белов

Опять и снова очередное *представление* с *дорогими гостями , которые чмырят хозяев . Ни одного дня не проходит , без сообщений на *МИРТЕСЕН* о *подвигах* дикарей . Друзья - ДОКОЛЕ !? ПОЧЕМУ мы всё ЭТО у себя дома должны терпеть ?! Чего выжидают местные власти , на деле показавшие свою бесхребетность ? Социального взрыва ?! А он не за горами , если дела и дальше будут так продолжаться . Народный гнев он ведь страшен . Пока не поздно - ГНАТЬ НАХ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПОРЯДКОМ НАДОЕВШИХ ГОСТЕЙ ПО ДОМАМ ! ВСЕХ !