Газета «Культура»

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На церемонии вручения премии «Музыкальное сердце театра» в Новосибирске назвали лучшие музыкальные спектакли страны

На церемонии вручения премии «Музыкальное сердце театра» в Новосибирске назвали лучшие музыкальные спектакли страны

11 октября в Новосибирском Академическом Театре Оперы и Балета состоялась торже-ственная церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра» под руководством народного артиста РФ, композитора Максима Дунаевского, сообщает пресс-служба фестиваля.

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