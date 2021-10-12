На церемонии вручения премии «Музыкальное сердце театра» в Новосибирске назвали лучшие музыкальные спектакли страны

11 октября в Новосибирском Академическом Театре Оперы и Балета состоялась торже-ственная церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра» под руководством народного артиста РФ, композитора Максима Дунаевского, сообщает пресс-служба фестиваля.
11 октября в Новосибирском Академическом Театре Оперы и Балета состоялась торже-ственная церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра» под руководством народного артиста РФ, композитора Максима Дунаевского, сообщает пресс-служба фестиваля.
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