Заместитель командира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Тень» рассказал РИА Новости, что украинские военные в Запорожской области маскируют самодельные взрывные устройства (СВУ) под тушки птиц.
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