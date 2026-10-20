Осенью 1939 года комбриг Михаил Богданов стоял на вершине военной карьеры. Начальник штаба 1-й армейской группы, он был одним из тех, кто разрабатывал план разгрома японцев на Халхин-Голе — операции, которая за шесть дней решила исход пограничного конфликта.