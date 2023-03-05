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Китай намерен увеличить расходы на продовольственные и материальные резервы

Китай намерен увеличить расходы на продовольственные и материальные резервы

В проекте бюджета китайского правительства, опубликованном во время открытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, говорится, что власти страны намерены увеличить расходы на продовольственные и материальные резервы.

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