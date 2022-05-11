Не надо было обижать народ: В Молдавии зрелищно обошли запрет Георгиевской ленты

Жители страны оделись в оранжево-черную полоску и сами стали памятным символом Накануне помимо запрета на ношение георгиевской ленты и символики на ее основе, в Молдове были введены и штрафы за такое административное правонарушение.
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