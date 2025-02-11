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Царьград

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Ради продолжения войны Киев согласился отдать редкоземельные металлы. Трамп доволен: "Мы хотя бы не чувствуем себя дураками"

Ради продолжения войны Киев согласился отдать редкоземельные металлы. Трамп доволен: "Мы хотя бы не чувствуем себя дураками"

Президент США Дональд Трамп дал понять, что безвозмездной помощи от Вашингтона Киеву больше не видать.

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