Спагетти Карбонара – это одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Для приготовления этого блюда вам понадобятся: Спагетти — 500 грамм Гуанчиале или панчетту — 150 грамм Яйца — 4 штуки Пармезан — 100 грамм Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Сначала нужно нарезать гуанчиале или панчетту на маленькие кубики и обжарить на сковороде […].