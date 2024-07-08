Предпринимателей Севастополя просят сообщить о проблемах в работе с «сетевиками»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников, являющийся также председателем Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Севастополя, анонсировал проведение заседания Совета.
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