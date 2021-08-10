Не вздумай разводиться!

А как жить мы все будем, ты подумала? — твердит мама, — Ты думаешь только о себе, а о своих детях ты подумала? Не вопрос, разведешься, Игорь вскоре снова женится, новых детей ему новая жена родит, а твоим что останется? Я уже про нас всех не говорю.