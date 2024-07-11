Челябинку, после нападения которой умер пенсионер, оставили на свободе

В Челябинске вынесли приговор 23-летней горожанке, напавшей на 72-летнего пенсионера. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 23-летнюю местную жительницу виновной в хулиганстве.
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