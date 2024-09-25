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В Приморье увеличили налог на дорогую недвижимость

В Приморье увеличили налог на дорогую недвижимость

Краевой парламент поддержал законодательную инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко о повышении налоговой нагрузки на недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 300 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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