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Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по "болоту" в посёлке Южном

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по "болоту" в посёлке Южном

Уже с лета жители населённого пункта подвергаются регулярным подтоплениям из-за неизвестной трубы.Накануне глава СК России Александр Бастрыкин выступил с распоряжением о ситуации в посёлке Южном Динского района.

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