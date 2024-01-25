Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по "болоту" в посёлке Южном

Уже с лета жители населённого пункта подвергаются регулярным подтоплениям из-за неизвестной трубы.Накануне глава СК России Александр Бастрыкин выступил с распоряжением о ситуации в посёлке Южном Динского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии