Глава директората НАТО Кокс указала на неготовность Украины вступить в альянс

Все союзники по Североатлантическому альянсу призвали, что Украина не может присоединится к блоку. Однако НАТО не перестает надеется на такой исход событий, заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.