Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть

8 декабря 2023 года актрисе Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. За свою долгую карьеру она оставила неизгладимый след в российском кинематографе, и многие фильмы с ее участием стали настоящими классиками.
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