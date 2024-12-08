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Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть

Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть

8 декабря 2023 года актрисе Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. За свою долгую карьеру она оставила неизгладимый след в российском кинематографе, и многие фильмы с ее участием стали настоящими классиками.

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