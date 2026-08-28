Захарова назвала фон дер Ляйен капитаном Очевидность евротитаника

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала оценку высказыванию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно того, что Евросоюз оказался в зависимости от поставок энергоносителей из России.
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