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Аргументы и Факты

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Захарова назвала фон дер Ляйен капитаном Очевидность евротитаника

Захарова назвала фон дер Ляйен капитаном Очевидность евротитаника

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала оценку высказыванию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно того, что Евросоюз оказался в зависимости от поставок энергоносителей из России.

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