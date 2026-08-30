Наталья Газетдинова: Рассрочка через МФО помешает получить ипотеку

Наталья Газетдинова из ГК "Гранель" предупредила, что банки могут отказать в ипотеке из-за рассрочки, оформленной через микрофинансовую организацию.
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