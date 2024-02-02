ЦИК: Количество избирателей в РФ достигло 112 млн человек

Количество граждан России, которые могут стать избирателями на ближайших выборах президента, на 1 января текущего года составило более 112,3 миллиона человек, сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале.
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