Пьяный молодой человек без водительских прав протаранил две полицейские машины.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Пьяного водителя задержали в погоне со стрельбой в Приморье Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать пьяного водителя в Приморье.