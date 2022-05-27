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Пьяного водителя задержали в погоне со стрельбой в Приморье

Пьяного водителя задержали в погоне со стрельбой в Приморье

Пьяный молодой человек без водительских прав протаранил две полицейские машины.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Пьяного водителя задержали в погоне со стрельбой в Приморье Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать пьяного водителя в Приморье.

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