В Нижегородской области сотрудниками полиции проведён рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства

Сотрудниками полиции в Канавинском районе Нижнего Новгорода проведен рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.
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