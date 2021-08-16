Не пора ли создать ещё одну госкорпорацию?

Театр абсурдаБизнес и финансыНе пора ли создать ещё одну госкорпорацию? Уже не первый раз мы видим, как недобросовестно ведут себя большие сетевые магазины, взвинчивая цены.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр АлександровХорошая идея, но вряд ли воплотится в жизни.игорь федосовДа идея хорошая только воплощать некому и не зачем.Сергей МикульскийОткрытие супермаркетов зарубежных стран идёт не стихийно. Везде откаты и эти откаты оседают в карманах тех, кто должен стабилизировать цены. На этих откатах наши чиновники давно уже стали миллионерами в долларовом эквиваленте и от лакомого кусочка никогда не откажутся. Чем более пустым становится наш карман, тем более полным этот карман у них.Александр ПудовкинУмные слова, да богу в уши. Слушать у нас некому, т. к. те, кто должен слушать и делать, заняты прямопротивоположнымАлександр ПудовкинПора, пора создавать госкорпорацию и не обращать внимания на всяких набиулиныхКомментировать
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