Театр абсурда

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Не пора ли создать ещё одну госкорпорацию?

Не пора ли создать ещё одну госкорпорацию?

Уже не первый раз мы видим, как недобросовестно ведут себя большие сетевые магазины, взвинчивая цены.

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Александр Александров
Хорошая идея, но вряд ли воплотится в жизни.
игорь федосов
Да идея хорошая только воплощать некому и не зачем.
Сергей Микульский
Открытие супермаркетов зарубежных стран идёт не стихийно. Везде откаты и эти откаты оседают в карманах тех, кто должен стабилизировать цены. На этих откатах наши чиновники давно уже стали миллионерами в долларовом эквиваленте и от лакомого кусочка никогда не откажутся. Чем более пустым становится наш карман, тем более полным этот карман у них.
Александр Пудовкин
Умные слова, да богу в уши. Слушать у нас некому, т. к. те, кто должен слушать и делать, заняты прямопротивоположным
Александр Пудовкин
Пора, пора создавать госкорпорацию и не обращать внимания на всяких набиулиных

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