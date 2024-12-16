Депутат Дубинский: Зеленского и Ермака в нужный момент вывезут в Британию

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, высказал мнение, что британские спецслужбы в нужный момент могут вывезти Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из Украины.
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